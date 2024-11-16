В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - В ходе подготовки к COP29 Азербайджан столкнулся с предвзятыми и необоснованными обвинениями.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Trend. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Я должна отметить, что, к сожалению, во время подготовки наша страна столкнулась с предвзятыми и беспочвенными обвинениями, двойными стандартами и дезинформационными кампаниями со стороны некоторых стран и медиа-платформ. Немногие национальные парламенты и межпарламентские организации также сыграли в этом свою негативную роль. Очевидно, что некоторые забывают о силе диалога, сотрудничестве и солидарности перед лицом общих вызовов. С другой стороны, они все еще не понимают, что из-за своей критической важности проблема изменения климата не может быть платформой для демонстрации их узких интересов и политически мотивированных амбиций", - добавила она.

Гафарова отметила, что несмотря на эти неприятные обстоятельства, COP29 была успешно запущена и продолжает свою работу с привлечением всех заинтересованных сторон.

"Наша парламентская встреча следует за Саммитом мировых лидеров по борьбе с изменением климата и несколькими другими существенными мероприятиями и встречами. Повестка дня и 14 инициатив, выдвинутых председательством COP29, являются результатом инклюзивного процесса, демонстрируют комплексный подход и объединяют всех в глобальных действиях по борьбе с изменением климата", - сказала спикер.