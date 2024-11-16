Состоялась встреча с исполнительным секретарем «Egmont Group» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным секретарем «Egmont Group» (специализированное подразделение органов финансовой разведки) Жеромом Бомонтом.

Как сообщает Trend, в ходе встречи была представлена информация о стратегических целях «Egmont Group», системе и принципах финансового мониторинга. Были доведены до внимания шаги, реализуемые в нашей стране в направлении формирования и развития системы финансового мониторинга в соответствии с международными стандартами, а также отмечена важность углубления сотрудничества с «Egmont Group» в этом направлении.

Стороны обменялись мнениями о мерах, реализуемых в направлении развития зеленой экономики, преимуществах фискальных механизмов для устойчивого развития и вопросах сотрудничества в потенциальных сферах.