Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Парламентской встречи COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, состоялось принятие итогового документа.

Как сообщает Trend, по итогам двухдневной встречи парламентариев на полях COP29 стороны также определили дальнейшие действия по борьбе с климатическими изменениями.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Мартин Чунгонг, спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов и другие официальные лица.

Обращаясь к участникам мероприятия, депутат Солтан Мамедов подчеркнул, что COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества.

Он отметил, что сегодня внимание мирового сообщества приковано к Баку, где собрались более 70 000 представителей различных делегаций, включая международные организации, гражданское общество, НПО, СМИ, молодежные и женские объединения, волонтеров, экоактивистов и членов парламентов. Участники обсуждают наиболее актуальные глобальные вызовы, такие как изменение климата и охрана окружающей среды.

"Азербайджан имеет богатый опыт успешного участия в международных мероприятиях. Нет сомнений, что COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества", - подчеркнул депутат.

Генеральный секретарь IPU Мартин Чунгонг, в свою очередь, добавил, что заседание парламентариев на полях COP29 войдет в историю как одно из самых масштабных и результативных парламентских мероприятий.

"Уверен, что это заседание войдет в историю как одно из самых масштабных и результативных парламентских мероприятий, которые мы когда-либо организовывали. Представленный итоговый документ — это результат широкого консультативного процесса, который стремился учесть мнения максимально большого числа парламентариев. Это усилие направлено на то, чтобы каждый из вас почувствовал сопричастность и приверженность выполнению рекомендаций, содержащихся в этом документе. Документ можно рассматривать как план действий парламентов. В нем четко изложены конкретные и действенные обязательства, которые парламенты готовы взять на себя. Этот документ также является символом силы единства", - пояснил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.