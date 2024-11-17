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Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)

Политика Материалы 17 ноября 2024 16:50 (UTC +04:00)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В рамках Парламентской встречи COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, состоялось принятие итогового документа.

Как сообщает Trend, по итогам двухдневной встречи парламентариев на полях COP29 стороны также определили дальнейшие действия по борьбе с климатическими изменениями.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Мартин Чунгонг, спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов и другие официальные лица.

Обращаясь к участникам мероприятия, депутат Солтан Мамедов подчеркнул, что COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества.

Он отметил, что сегодня внимание мирового сообщества приковано к Баку, где собрались более 70 000 представителей различных делегаций, включая международные организации, гражданское общество, НПО, СМИ, молодежные и женские объединения, волонтеров, экоактивистов и членов парламентов. Участники обсуждают наиболее актуальные глобальные вызовы, такие как изменение климата и охрана окружающей среды.

"Азербайджан имеет богатый опыт успешного участия в международных мероприятиях. Нет сомнений, что COP29 станет еще одним значимым событием для мирового сообщества", - подчеркнул депутат.

Генеральный секретарь IPU Мартин Чунгонг, в свою очередь, добавил, что заседание парламентариев на полях COP29 войдет в историю как одно из самых масштабных и результативных парламентских мероприятий.

"Уверен, что это заседание войдет в историю как одно из самых масштабных и результативных парламентских мероприятий, которые мы когда-либо организовывали. Представленный итоговый документ — это результат широкого консультативного процесса, который стремился учесть мнения максимально большого числа парламентариев. Это усилие направлено на то, чтобы каждый из вас почувствовал сопричастность и приверженность выполнению рекомендаций, содержащихся в этом документе. Документ можно рассматривать как план действий парламентов. В нем четко изложены конкретные и действенные обязательства, которые парламенты готовы взять на себя. Этот документ также является символом силы единства", - пояснил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
Участники Парламентской встречи COP29 приняли итоговый документ (ФОТО)
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