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Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана

Политика Материалы 18 ноября 2024 11:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду, по случаю Национального праздника Султаната Оман, сообщает в понедельник Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Султаната Оман.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Омана – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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