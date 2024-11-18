Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду, по случаю Национального праздника Султаната Оман, сообщает в понедельник Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Султаната Оман.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Омана – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.