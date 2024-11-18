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В госбюджете Азербайджана на 2025 год увеличиваются расходы на оборону

Политика Материалы 18 ноября 2024 12:48 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В ответ на широкую политику милитаризации Армении в государственном бюджете Азербайджана следующего года увеличиваются расходы на оборону.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе (парламент).

Министр отметил, что в следующем году на расходы на оборону будет выделено 8 миллиардов 396 миллионов манатов.

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