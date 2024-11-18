МИД Азербайджана прокомментировал заключение Рамочной конвенции СЕ о защите нацменьшинств (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика как активная и ответственная сторона Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и как страна, хорошо известная во всем мире своей деятельностью по поощрению этнической, культурной, языковой и религиозной толерантности и доверия, в течение Пятого цикла мониторинга тесно сотрудничала с Консультативным комитетом Рамочной конвенции. После представления отчета за этот период делегация комитета посетила Азербайджан, встретилась с представителями национальных меньшинств, а также с представителями многочисленных соответствующих государственных структур и провела встречи в аппарате Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) и с НПО.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Отмечается, что несмотря на то, что в Пятом заключении Консультативного комитета, опубликованном 18 ноября 2024 года, были отмечены усилия правительства по реализации Конвенции, вызывают серьезные вопросы необоснованность ряда соображений в заключении и отсутствие точного отражения реалий в стране. В заключении многие положительные национальные достижения, успешная национальная политика, реформы и инициативы были проигнорированы.

Кроме того, в основном политизированные заявления о развитии после сентября 2023 года выходят за рамки Пятого цикла мониторинга. Поскольку Пятый государственный отчет Азербайджана содержит соответствующие данные за период 2017-2022 годов, а также отмечает, что Конвенция не могла быть реализована в отчетный период из-за продолжавшейся армянской военной оккупации и отсутствия законного суверенного контроля Азербайджанской Республики над районами проживания лиц армянской национальности, упомянутые претензии Консультативного комитета выходят за рамки его мандата по оценке хода осуществления Конвенции в конкретные сроки. Консультативный комитет не должен был торопиться с вынесением решений и проявить необходимую деликатность, чтобы не препятствовать и без того хрупкому текущему процессу. К сожалению, он пошел по другому пути, в одностороннем порядке расширив сферу своей оценки за пределы отведенного ему срока, что свидетельствует о политически мотивированном и предвзятом подходе.

Избирательный подход Консультативного комитета, который держит армянскую этническую группу в центре внимания, при этом игнорируя другие этнические группы, а также чрезмерные ссылки на информацию из неизвестных источников без предоставления соответствующих примеров еще раз демонстрируют предвзятый подход Комитета.

Многие ложные утверждения, включая неверное толкование соответствующих решений Международного суда ООН и оценки, существенно отличающиеся от мнения комиссара Совета Европы по правам человека, в вопросах, не относящихся к сфере компетенции и мандату Комитета (например, ситуация вокруг Лачинской дороги или миграция этнических армян из Карабахского региона в Армению), являются неприемлемыми.

Следует еще раз отметить, что Рамочная конвенция предусматривает не только обеспечение защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но и основывается на необходимости уважения верховенства закона и суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя соответствующих государств. Тем не менее, в заключении Комитета в одностороннем порядке отмечается необходимость защиты прав армянских жителей, а обязанность лиц, относящихся к этой категории, соблюдать законодательство Азербайджана, игнорируется.

Другой серьезной проблемой является неправильное применение стандартов по отношению к государствам-членам. Прискорбно, что к некоторым странам разный подход, несмотря на то, что они находятся в схожих ситуациях в отношении прав меньшинств. Комитетом демонстрируется пренебрежение правами азербайджанцев, насильственно изгнанных со своей родины в результате политики этнических чисток в Армении.

Кроме того, проведение оценки общего состояния прав человека в стране означает выход за рамки мандата Консультативного комитета и сферы действия Конвенции, и эта оценка не имеет отношения к целям и задачам отчета. Более того, оценка общей ситуации с правами человека в стране выходит за рамки мандата Консультативного комитета и сферы действия Конвенции, а также не имеет четкой связи с целью и задачами отчета. В связи с этим призыв Консультативного комитета к пересмотру законов о СМИ и НПО является неадекватным и неуместным.

Защита прав и основных свобод человека, обеспечение достойного уровня жизни граждан являются высшей целью государства. В этом направлении в Азербайджане принимались и принимаются последовательные меры, говорится в заявлении МИД.

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