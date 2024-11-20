Обсуждены новые перспективы военных связей между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, находящийся с рабочим визитом в Пакистане для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве обороны Азербайджана, на встрече были обсуждены текущее состояние военных связей между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на дружеских и братских отношениях, а также новые перспективы совместного сотрудничества.

"Было подчеркнуто, что стратегическое партнерство развивается по восходящей линии.

Стороны также отметили важность подобных встреч для дальнейшего укрепления отношений и провели обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих интерес",- говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!