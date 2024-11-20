Посол Франции в Азербайджане вызвана в МИД (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:52 )

БАКУ /Trend/ - 20 ноября 2024 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи было выражено несогласие с тем, что Франция нацелилась на председательство Азербайджана накануне и во время 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).



В этой связи было подчеркнуто, что призывы бойкотировать это престижное мероприятие ООН, которое принимал Азербайджан, поощрение Францией нескольких глав государств воздержаться от участия в мероприятии, а также принятие с особыми усилиями Франции в начале COP29 Европейским парламентом резолюции, несправедливо критикующей председательство и наши глобальные усилия по борьбе с изменением климата в целом, являются неприемлемыми.



Кроме того, до сведения посла было доведено, что действия Франции, осуществляющей массированные поставки оружия Армении и пропагандирующей милитаризм и реваншизм, подрывают мирный процесс.



От Франции решительно требуется положить конец действиям, направленным против Азербайджана и ставящим под угрозу процесс нормализации отношений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!