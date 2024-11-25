БАКУ /Trend/ - Конференция сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29), состоявшаяся в Баку в этом году, запомнилась не только как исторический этап глобальной климатической дипломатии, но и как показатель растущего влияния Азербайджана в международной политике. Результаты конференции, получившей в мировом сообществе название "Бакинский скачок", создали стратегическую базу для будущих климатических действий. Решения, принятые на COP29, открыли новые горизонты в борьбе с изменением климата как с технической, так и с дипломатической точки зрения.

Новая финансовая цель, принятая на конференции COP29, является историческим решением с точки зрения усиления глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Согласно этой цели, развитые страны будут ежегодно выделять развивающимся странам 100 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата, а к 2035 году эта сумма будет увеличена до 300 миллиардов долларов.

Эта финансовая цель жизненно важна, особенно для стран глобального Юга. Именно эти государства получают главный удар климатического кризиса, вызванного годами развитыми странами. Бакинский COP29 стал серьезным прорывом для удовлетворения их потребностей и обеспечения справедливой финансовой поддержки.

Нежелание некоторых развитых стран, особенно США и ЕС, брать на себя крупные финансовые обязательства в процессе определения финансовой цели затруднило переговоры. Тем не менее, это историческое соглашение было достигнуто в результате давления международного сообщества и компромисса развивающихся стран.

Эта новая финансовая цель является важным шагом с точки зрения усиления глобальных усилий по борьбе с изменением климата и поддержки развивающихся стран. Однако для достижения этой цели важно, чтобы развитые страны выполняли свои обязательства и распределяли свои финансовые средства прозрачно и справедливо.

Новая цель также позволит развивающимся странам добиться прогресса в области зеленой энергии, устойчивой инфраструктуры и чистых технологий. Например, по данным Всемирного банка, развивающиеся страны нуждаются в инвестициях примерно на 4 триллиона долларов ежегодно для борьбы с изменением климата. Это стало важным шагом, направленным на хотя бы частичное удовлетворение этой потребности.

Для реализации новой финансовой цели будут внедрены механизмы прозрачности и подотчетности. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) будет контролировать этот процесс, обеспечивать справедливое распределение финансирования и измерять реальные последствия этих финансовых потоков.

COP29 стал важной платформой, положившей конец многолетним спорам по статье 6 Парижского соглашения. Решить этот вопрос на COP28 не удалось, но после интенсивных обсуждений в Баку было достигнуто согласие по пунктам 6.2, 6.4 и 6.8 статьи.

Пункт 6.4 Парижского соглашения предусматривает создание углеродного рынка. Этот рынок позволяет странам превращать выбросы углерода в коммерческие объекты. Согласно новому механизму, в случае того, если развитые страны превысят лимиты выбросов углерода, они смогут закупать углеродные квоты у других стран. С другой стороны, развивающиеся страны смогут получать дополнительный доход через этот рынок, не используя свои собственные лимиты выбросов.

Например, если стране установлен лимит выбросов углерода в 500 миллионов тонн в год, а эта страна производит только 400 миллионов тонн выбросов, она может продать оставшиеся 100 миллионов тонн другим странам. Этот торговый механизм не только повысит экономический потенциал развивающихся стран, но и будет способствовать сокращению глобальных выбросов углерода.

Пункт 6.8 статьи охватывает нерыночные подходы. Такой подход способствует сотрудничеству в области передачи технологий, расширения лесов и мер по адаптации к изменению климата. Такой подход укрепит взаимовыгодные отношения как между развитыми, так и между развивающимися странами в глобальной климатической политике.

В рамках новых договоренностей предполагается функционирование мирового рынка углерода под контролем ООН. Этот механизм контроля обеспечит соблюдение странами своих обязательств, а также предотвратит любые возможные злоупотребления.

Результаты Бакинского COP29, особенно цель финансирования в размере 300 миллиардов долларов и согласование статьи 6 Парижского соглашения, стали историческим поворотным моментом в борьбе с изменением климата.

Решения, принятые в Баку, обеспечат большую поддержку государствам, наиболее страдающим от последствий изменения климата. Кроме того, это мероприятие еще раз продемонстрировало важную роль Азербайджана в глобальной климатической дипломатии и еще больше укрепило позиции страны на международной арене.

COP29 вошел в историю как образцовое мероприятие в сфере борьбы с изменением климата как благодаря своей организации, так и достигнутым результатам. Эти решения будут играть важную роль в построении более устойчивого мира как для нынешних поколений, так и для будущего.

Накануне и во время международной климатической конференции COP29 политика Западных стран, особенно США и ЕС, оказала значительное влияние на климатическую повестку дня. Такое политическое давление в основном заключалось в попытке ослабить международный авторитет Азербайджана и направить основные обсуждения конференции на политические манипуляции.

Неучастие президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в COP29 было воспринято как показатель неконструктивной позиции Европейского союза в подходе к мероприятию. Отсутствие Урсулы фон дер Ляйен было расценено как политический сигнал и показало, что Европейский Союз проявляет определенную степень безразличия к позиции Азербайджана на международной арене.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках мероприятия попыталась отвлечь внимание от климатической повестки дня Азербайджана. В ходе конференции она попыталась вмешаться во внутреннюю политику Азербайджана, затронув в своих выступлениях вопросы прав человека. Бербок также проводила встречи с представителями оппозиции, распространяя в СМИ заявления, полученные на этих встречах. Эти шаги были восприняты международным сообществом как запланированная инициатива, направленная на то, чтобы затмить основные цели конференции.

Твиты Бербок, опубликованные в социальной сети X, вызвали заметную дискуссию об изменении климата. В этих твитах Бербок резко критикует как развивающиеся страны, так и Китай и Саудовскую Аравию, которых она называет "Новыми богатыми источниками выбросов". Более того, упомянув Азербайджан, она обвиняет нашу страну в поддержке определенных сторон в переговорах по климату. Но за этими обвинениями стоят более серьезные вопросы.

"На COP29 мы находимся в центре геополитических игр государств, которые зависят от ископаемого топлива. К сожалению, Арена этих игр - одни из самых бедных и уязвимых стран. ЕС понимает свою историческую ответственность. Но климатическое финансирование и сокращение выбросов углерода должны идти рука об руку. Мы не будем закрывать глаза на обман бедных стран новыми богатыми эмитентами", - написала Бербок.

В этих заявлениях ясно видно, что Бербок избегает лидерства в глобальной борьбе за изменение климата и пытается переложить ответственность на других. Согласно Парижскому соглашению, развитые страны должны оказывать финансовую поддержку в борьбе с изменением климата и брать на себя конкретные обязательства. Но Бербок очень мало говорит о роли своей страны и Европейского союза в этом вопросе, вместо этого она довольствуется критикой развивающихся стран и "новых богатых эмитентов".

В статье 9 Парижского соглашения четко указано, что развитые страны должны оказывать финансовую поддержку развивающимся странам, чтобы смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к этим последствиям. Даже к 2025 году должно быть определено коллективное обязательство, превышающее предыдущие финансовые цели. Но Бербок забывает об этом и переводит внимание на других.

А фраза Бербок "Поддержка председательства" прямо указывает на то, что Азербайджан председательствует в COP29. Но на самом деле Азербайджан стремится играть сбалансированную и конструктивную роль в этом мероприятии. Как сообщает The Guardian, в рамках мероприятия Азербайджан провел переговоры за закрытыми дверями с такими ключевыми странами, как США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания и Бразилия, а также с ЕС. Целью этих встреч было достижение общей позиции по таким важным вопросам, как увеличение климатического финансирования и постепенный отказ от ископаемого топлива.

В результате было достигнуто соглашение об увеличении бюджета климатического финансирования с 250 до 300 миллиардов долларов. Это показывает, насколько значительны усилия Азербайджана. Но возникает вопрос: А где же Европейский союз в этом вопросе? Почему глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры не участвуют в таких важных переговорах? Их отсутствие вызывает серьезные вопросы о том, насколько искренен ЕС в своем стремлении выполнить свои финансовые обязательства.

Также фраза Бербока "Новыми богатыми эмитентами" достойна внимания. Эта критика в основном направлена на Китай и Саудовскую Аравию. Но такой подход подрывает дух сотрудничества в вопросе глобального климата, усиливает недоверие между странами. Европа, как регион, который сыграл ключевую роль в промышленной революции и сегодня несет большую ответственность за нынешний климатический кризис, должна взять на себя больше обязательств в этом вопросе. Парижское соглашение также прямо заявляет об этом.

COP29 является важным мероприятием, на котором проходит испытание глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата. Азербайджан, активно и сбалансированно выступая посредником в этом мероприятии, стремится достичь соглашения между сторонами. Но основная ответственность ложится на развитые страны. Они должны предпринять конкретные шаги, выполнить свои финансовые обязательства и взять на себя инициативу в решении глобальных климатических проблем. Делать резкие заявления и обвинять других в социальных сетях не будет способствовать решению такой серьезной проблемы, как изменение климата. Напротив, такие подходы только подрывают доверие и затрудняют глобальное сотрудничество.

Официальный Баку продемонстрировал конструктивный и разумный подход к этим давлениям. В рамках COР29 была представлена климатическая стратегия Азербайджана и дана подробная информация мировой общественности о проектах зеленой энергетики страны. В особенности, участники мероприятия высоко оценили проекты в области возобновляемых источников энергии, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Подобный подход Европейского союза и США не ограничивался вопросами климата. Основной целью критики, направленной на Азербайджан, было ослабление растущей энергетической роли страны и затмение ее стратегического значения в энергетической безопасности для Европы. Некоторые представители Европейских стран в ходе конференции высказали необъективное мнение об энергетическом секторе Азербайджана.

В 2023 году Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении энергией Европейского Союза, экспортировав 12 миллиардов кубометров природного газа. В рамках COP29 были достигнуты договоренности об увеличении этого показателя. К 2030 году планируется достичь цели в 30 процентов зеленой энергии с 10 новыми проектами ветровой и солнечной энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре. Цель Азербайджана по достижению углеродной нейтральности к 2050 году была высоко оценена международным сообществом.

Несмотря на давление в рамках COP29, азербайджанская делегация, продемонстрировав компетентную позицию, не позволила выйти за рамки основной повестки дискуссий. На международном уровне были достигнуты соглашения об энергетической и климатической политике Азербайджана. Это еще больше усилило роль страны как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Политическое давление Запада показывает, что и в будущем Азербайджан должен демонстрировать еще более сильную позицию для защиты своих интересов на международной арене. То, что произошло на COP29, еще раз подчеркивает важность принятия Азербайджаном стратегических решений не только в области энергетики и климата, но и в геополитической борьбе.

Азербайджан выступил не только в качестве принимающей страны COP29, но и в качестве ведущего актора глобальной климатической дипломатии. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан, занимая нейтральную позицию, успешно выполнял роль посредника между сторонами. Принятые в рамках конференции решения еще раз продемонстрировали, что Азербайджан играет важную роль в политике зеленой энергии и борьбе с глобальными изменениями климата.

Это мероприятие, проведенное по инициативе Азербайджана, в то же время продемонстрировало растущий авторитет страны на глобальном уровне. Страны, участвующие в Бакинском COP29, высоко оценили организацию со стороны Азербайджана, подчеркнув, что он является ответственным партнером в международных вопросах.

COP29 останется важной вехой в глобальной климатической повестке. Договоренности, достигнутые на конференции, особенно согласование статьи 6 Парижского соглашения и утверждение новой финансовой цели, создали основу для значительного прогресса в борьбе с изменением климата.

COP29 также показал, что на глобальные климатические вызовы необходимо реагировать не только техническими и финансовыми ресурсами, но и политической волей и дипломатическими усилиями. Это историческое мероприятие, организованное Азербайджаном, внесло свой вклад в международную климатическую дипломатию и сыграло важную роль в построении более устойчивого мира для будущих поколений.

Это успешное мероприятие еще раз подтвердило растущий авторитет Азербайджана на международной арене и еще больше усилило стратегическое значение страны. Результаты COP29 в Баку долго будут служить дорожной картой борьбы с изменением климата. В этом нет никаких сомнений.

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