Проводятся совместные тактические учения спецназовцев Азербайджана и Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль проводятся совместные тактические учения «Араз – 2024» с участием спецназовцев Сухопутных войск Азербайджанской Армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"До начала учений на командно-штабном заседании с участием высокопоставленных членов делегаций обеих стран была определена последовательность выполнения этапов и эпизодов учений, дана информация о правилах безопасности.

Затем состоялась церемония открытия совместных тактических учений "Араз – 2024". После завершения церемонии военнослужащие ознакомились с территорией проведения учений", - говорится в информации ведомства.

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