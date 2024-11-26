Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям «Араз-2024» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям «Араз-2024», проводимым вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием подразделений специального назначения Сухопутных войск Азербайджанской Армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, личный состав ознакомился с местностью на учебном полигоне, после чего на заседании были заслушаны доклады командиров.

В рамках очередного этапа совместных тактических учений «Араз-2024» военнослужащие обеих стран приступили к тренировкам в учебной зоне.

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