Париж, Афины и Ереван: ось против Баку и Анкары

БАКУ /Trend/ - Когда национальные амбиции, исторические обиды и стратегические расчёты сливаются в единую стратегию, геополитический ландшафт превращается в сложную шахматную доску. Решение Греции передать Армении российские зенитно-ракетные комплексы С-300, "Тор-М1" и "Оса-АКМ" стало неожиданным ходом, который добавил напряжённости в региональные отношения. Этот шаг затрагивает интересы НАТО, России, Азербайджана и Турции, меняя расстановку сил на Южном Кавказе и в Восточном Средиземноморье.

Греческий ход: больше чем альянс против Турции

В основе этого манёвра лежит стремление Афин укрепить свои позиции на фоне обострения отношений с Турцией. Греция сталкивается с растущими вызовами в Восточном Средиземноморье, включая споры о морских границах. Одновременно Афины модернизируют свою армию, заменяя устаревшие советские комплексы на современные системы, такие как израильские "Праща Давида" и Spyder. Передача вооружений Армении позволяет Греции не только избавиться от устаревших систем, но и усилить регионального союзника.

Этот шаг также вписывается в более широкую стратегию Греции по укреплению связей с западными союзниками. Афины сигнализируют НАТО и ЕС о своей приверженности западным стандартам вооружений, одновременно оказывая поддержку Армении — стране, которая может служить удобным противовесом Турции в её регионе влияния.

Армения: стремление к безопасности через стратегический союз

Для Армении, переживающей тяжёлый кризис после поражения во Второй Карабахской войне, поддержка со стороны Греции и Франции становится важным элементом стратегии безопасности. Эта инициатива формирует альянс "Греция–Армения–Франция", объединённый общими интересами сдерживания турецкого влияния.

Передача вооружений Армении не была бы возможна без поддержки Франции и Брюсселя. Париж, традиционно выступающий против усиления Турции, видит в укреплении Армении инструмент продвижения своих интересов в регионе. Это особенно важно на фоне сближения Турции и России, что тревожит как Европу, так и НАТО. Франция стремится закрепить своё влияние в регионе, одновременно поддерживая проевропейские и антитурецкие силы.

Координация сделки отражает консенсус внутри ЕС: необходимость ограничить экспансию Турции в стратегически важных регионах. Для Брюсселя и Парижа ослабление Турции через поддержку её оппонентов, таких как Армения, является ключевым направлением внешней политики.

Региональные последствия: вызов Турции и Азербайджану

Этот геополитический манёвр представляет серьёзный вызов для Турции. С одной стороны, Греция усиливает своё присутствие в регионе через поддержку Армении. С другой — альянс Афин, Еревана и Парижа укрепляет координацию действий, направленных против турецкой экспансии. Для Анкары и Баку этот шаг требует стратегического ответа, который может включать углубление военного сотрудничества, усиление дипломатического давления и модернизацию собственной обороны.

Для Азербайджана передача вооружений Армении — это прямой вызов, который, однако, может быть нивелирован благодаря стратегическому партнёрству с Турцией и успешным реформам в области обороны. Азербайджан продолжает активно развивать свою военную технику, что позволяет сохранять превосходство над Арменией даже после передачи ей ЗРК.

Выводы: временное преимущество или долгосрочная стратегия?

Передача российской техники Армении через Грецию — это манёвр, который скорее символичен, чем практичен. Устаревшие комплексы, рассчитанные на конфликты XX века, не могут конкурировать с современными беспилотниками и высокотехнологичными вооружениями, которыми располагают Азербайджан и Турция.

Для Греции это возможность укрепить альянсы и модернизировать свою армию, а для Армении — шанс восстановить утраченные позиции, пусть и временно. Однако долгосрочные последствия будут зависеть от того, насколько успешно стороны смогут использовать этот ход в своей стратегической игре.

Мир продолжает наблюдать за новой геополитической шахматной партией, где каждый ход становится частью более сложной стратегии, способной изменить расстановку сил в регионе.

Азербайджан и Турция: ответ не заставит себя ждать

Для Азербайджана, который одержал убедительную победу в 2020 году, любое усиление военного потенциала Армении воспринимается как непосредственная угроза национальной безопасности. Ремилитаризация Еревана, особенно за счёт иностранных поставок, противоречит духу региональной стабильности. Техническое превосходство азербайджанской армии, опирающееся на передовые ПВО, беспилотные системы и современные технологии, позволяет Баку не только сохранять стратегическое преимущество, но и быть готовым к оперативной нейтрализации угроз, исходящих от устаревших комплексов, таких как С-300 и "Тор-М1".

Турция, являющаяся не только союзником Азербайджана, но и историческим оппонентом Греции, вряд ли останется в стороне от этого геополитического манёвра. Анкара, обладающая существенным военным потенциалом и стратегическими интересами на Кавказе, может ответить как увеличением военной поддержки Баку, так и усилением своего присутствия в регионе. В дополнение к этому Турция способна предпринять меры по сдерживанию Греции, что лишь усугубит существующее напряжение между двумя странами и может перерасти в новую серию дипломатических и военных разногласий.

Вызов для НАТО: испытание единства альянса

Передача Грецией российских систем вооружений Армении поднимает вопросы о стратегическом единстве НАТО. Несмотря на то, что Афины остаются полноправным членом блока, их действия вызывают сомнения относительно соблюдения общих правил альянса. Передача российских систем, произведённая без согласия Москвы, создала прецедент, способный подорвать согласованность внутри НАТО.

Москва уже выразила своё недовольство, напомнив о существующих международных соглашениях, запрещающих реэкспорт вооружений без согласия страны-производителя. Хотя реакция НАТО на этот шаг была сдержанной, этот эпизод усиливает внутренние разногласия в блоке. Схожие дебаты разгорелись ранее вокруг поставок ЗРК Украине, что ещё раз демонстрирует недостаток стратегического согласия между союзниками.

Это особенно остро проявляется на фоне растущего влияния Турции внутри альянса. Анкара, обладающая одним из крупнейших вооружённых контингентов в НАТО, может усилить свои претензии к Афинам, используя этот случай как политический рычаг в более широком контексте греко-турецкого противостояния.

Милитаризация Армении: риски и последствия

Поддержка ремилитаризации Армении со стороны Греции и Франции может оказаться палкой о двух концах. С одной стороны, передача устаревших ЗРК предоставляет Армении временные инструменты для укрепления обороноспособности. С другой — это вооружение вряд ли изменит баланс сил в регионе. Однако ремилитаризация Еревана может оживить реваншистские настроения в армянской политике, что усложнит перспективы мирного урегулирования с Азербайджаном.

Серьёзным риском остаётся возможность эскалации. Азербайджан и Турция, обладая более современными вооружёнными силами, готовы к превентивным действиям, если Ереван попытается использовать новое вооружение в агрессивных целях. Это может привести к повторному обострению конфликта на Южном Кавказе, который в свою очередь привлечёт к региону ещё большее внимание внешних игроков.

Новая игра на Южном Кавказе

Передача Грецией российских ЗРК Армении стала символом новой эпохи геополитической борьбы в регионе. Для Греции этот шаг представляет собой инструмент давления на Турцию и укрепления своих позиций в Восточном Средиземноморье. Франция рассматривает этот манёвр как способ усилить своего союзника на Кавказе, противодействуя растущему влиянию Турции. Армения получает временное средство для восстановления своей обороноспособности. Но для Азербайджана и Турции это тревожный сигнал, требующий немедленных и решительных ответных шагов.

Этот эпизод подчеркивает неизменную важность Южного Кавказа как арены глобального соперничества. Очевидно одно: разделение между Востоком и Западом здесь продолжит углубляться, а стратегическая шахматная партия ещё далека от завершения.

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