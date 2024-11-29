Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Стали известны вопросы, предлагаемые в повестку дня заседаний Милли Меджлиса, предстоящих 3 и 4 декабря, сообщает Trend.

На заседаниях планируется обсудить 10 следующих вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» (во втором чтении);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год» (во втором чтении);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год» (во втором чтении);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год» (во втором чтении);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2025 год» (во втором чтении);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (во втором чтении);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» от 3 декабря 2021 года номер 406-VIQD (во втором чтении);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах» (во втором чтении);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О медицинском страховании» и «О страховании от безработицы» (во втором чтении);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (во втором чтении).