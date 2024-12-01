На международном форуме в Марокко обсуждены итоги работы Азербайджана в рамках COP29

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил Королевство Марокко с рабочим визитом.

Как сообщили Trend в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, в ходе визита Рзаев принял участие в круглом столе Марокканской академии дипломатических исследований в Рабате, где встретился с молодыми дипломатами из Марокко и других африканских стран. В своём выступлении на тему «Внешняя политика Азербайджана» он рассказал о приоритетах страны на двустороннем и многостороннем уровнях, региональных процессах, сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко, а также о взаимодействии в рамках международных организаций. Особое внимание было уделено успешному председательству Азербайджана на COP29 и ключевым решениям конференции.

Кроме того, замминистра принял участие в 16-м Международном форуме MEDays, который прошел в Танжере под патронажем короля Марокко и собрал около 6 тысяч представителей из более чем 100 стран. В рамках панельной дискуссии, посвященной энергетическому переходу, Рзаев представил политику Азербайджана в области зеленой энергетики и использования возобновляемых источников энергии, а также рассказал о деятельности страны в этом направлении в рамках COP29.

29 ноября Фариз Рзаев выступил на сессии форума, посвященной теме «Кризис глобального управления и мультилатерализм». Он подчеркнул, что с первых дней восстановления независимости Азербайджан придает особое значение верховенству международного права и поддержке принципов мультилатерализма. Также было отмечено влияние армянской оккупации на страну и ее последствия. Замминистра акцентировал внимание на значительном вкладе Азербайджана в региональную интеграцию благодаря крупным энергетическим и транспортным проектам, а также на успешном четырехлетнем председательстве страны в Движении неприсоединения.