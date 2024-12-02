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В Азербайджане внесены изменения в Положение о министерстве цифрового развития и транспорта - Указ

Политика Материалы 2 декабря 2024 14:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в Положение о министерстве цифрового развития и транспорта - Указ
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 12 января 2018 года № 1785.

В связи с этим глава государства подписал новый указ, сообщает Trend.

Согласно указу, министерство цифрового развития и транспорта будет считаться центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику и регулирование в сферах цифрового развития, электронного правительства, телекоммуникаций, почты, космической деятельности, высоких технологий (цифровые технологии, информационные технологии, микроэлектроника, искусственный интеллект, нано-, био- и другие инновационные наукоемкие технологии), персональных данных и транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный транспорт, а также навигация).

До настоящего времени учреждение считалось центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику и регулирование в сфере транспорта (за исключением случаев, определенных Президентом), в том числе морского транспорта и гражданской авиации, связи (телекоммуникации и почта), электронного правительства, космической деятельности, высоких технологий (информационные технологии, микроэлектроника, нано-, био- и другие инновационные наукоемкие технологии).

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