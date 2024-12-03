Азербайджан намерен принять Саммит ОЭС в следующем году - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен в следующем году принять Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 28-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в иранском городе Мешхед.

Д.Байрамов выразил благодарность Исламской Республике Иран за председательство в ОЭС в 2024 году, а также за организацию 28-го заседания Совета министров иностранных дел и оказанное гостеприимство, а Республике Казахстан, которая будет председательствовать в организации в следующем году, пожелал успехов.

Министр отметил, что в следующем году Азербайджан намерен принять Саммит Организации экономического сотрудничества, была отмечена необходимость активного участия и вклада всех стран-членов в этом направлении.

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