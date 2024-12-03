Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военной делегацией из Королевства Саудовская Аравия, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что развитию связей между нашими странами, построенных на принципах дружбы и братства, уделяется особое внимание и этот вопрос всегда находится в центре внимания Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Было отмечено, что высоко оценено участие Саудовской Аравии делегацией в расширенном составе в 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX», проходившей 24-26 сентября текущего года в Бакинском Экспо-Центре. Также министр проинформировал гостей о мерах по разминированию освобожденных территорий и поблагодарил за поддержку, оказанную Саудовской Аравией в этом вопросе.

Генерал-полковник З.Гасанов пожелал успехов участникам рабочей встречи в Баку в трехстороннем формате в области разведки между Азербайджаном, Турцией и Саудовской Аравией.

Поблагодарив за искренний прием и оказанное гостеприимство, гости поздравили с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Было подчёркнуто, что взаимные визиты военных делегаций способствуют расширению связей.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, военном образовании, а также вопросы региональной безопасности

Затем гости прибыли в Генеральный штаб Азербайджанской Армии. Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев провёл встречу с делегацией из Саудовской Аравии.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке. Стороны также особо подчеркнули важность обмена опытом и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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