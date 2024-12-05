В Баку прошла панельная сессия на тему "Роль международной адвокации и дипломатии" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках второй международной конференции, организованной в Баку Общиной Западного Азербайджана (ОЗА) "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", прошло панельное заседание "Роль международной адвокации и дипломатии".

Как сообщает Trend, в панельной сессии участвовали профессор университета Деусто Сусана Мангана, член Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии справедливости и развития Зафар Сыракая, ведущий эксперт Института развития и международных отношений Крсеван Антун Дуймович, журналист Клаус Петер Ральф Юргенс, генеральный представитель Брюссельского энергетического клуба Марат Тертеров.

Профессор университета Деусто Сусана Мангана отметила, что в настоящее время в мире существуют большие проблемы, связанные с мигрантами. "Международные организации должны работать над этими проблемами. Механизм правосудия должен устранить историческую несправедливость. Ученые и гражданское общество также играют в этом важную роль", - добавила она.

Член Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии справедливости и развития Зафар Сыракая в своем выступлении отметил, что в результате армянской оккупации Карабаха беженцами и вынужденными переселенцами стали более 1 миллиона азербайджанцев.

"Азербайджан сам восстановил свое право, освободил свои земли от оккупации, положил конец несправедливости. Таким образом, в регионе были созданы условия для мира и стабильности. Право на возвращение - это положение, полностью признанное в международном праве", - добавил он.

Генеральный представитель Брюссельского энергетического клуба Марат Тертеров подчеркнул, что Азербайджан, освободив свои земли от оккупации, восстановил свое право. "Это было необычное достижение. У Азербайджана много таких высоких достижений. В качестве примера можно привести COP29", - сказал он.

Отметим, что в конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история изгнания западных азербайджанцев из Армении, правовые основы их возвращения, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напомним, что ежегодно 5 декабря отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев, имевшей место в 1987-1991 годах. В прошлом году была проведена аналогичная международная конференция. В международной конференции, посвященной теме "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", приняли участие более 100 делегатов из 44 стран.

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