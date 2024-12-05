Джейхун Байрамов проинформировал финского коллегу о повестке азербайджано-армянской нормализации (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5 декабря 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Финляндией, вопросы, связанные с председательством Финляндии в ОБСЕ в следующем году, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания исторически важные соглашения, достигнутые в области борьбы с изменением климата во время председательства Азербайджана в COP29, а также на усилия по продвижению повестки климатической деятельности нашей страны.

Финская сторона также была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о борьбе с минной угрозой, а также о повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что несмотря на то, что многие положения мирного договора уже согласованы, а также достигнуты успехи в делимитации границ, наличие до сих пор в конституции Армении и других законодательных актах территориальных претензий к нашей стране препятствует мирному процессу.

Министр Джейхун Байрамов также пожелал Финляндии успехов в предстоящем году во время председательства в ОБСЕ, отметив, что Азербайджан всегда готов поддержать усилия по повышению функциональности и эффективности организации. В этой связи была отмечена важность упразднения институтов ОБСЕ, которые являются пережитками бывшего армяно-азербайджанского конфликта и уже потеряли свою актуальность с точки зрения эффективности деятельности организации.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим региональным темам, представляющим взаимный интерес.

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