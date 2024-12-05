Главы МИД Азербайджана и Словакии обсудили усилия по миростроительству в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром.

Об этом говорится в аккаунте МИД в социальной сети, сообщает Trend.

Стороны выразили удовлетворение стратегическим партнерством между двумя странами и обсудили пути дальнейшего углубления двусторонних и многосторонних связей.

Также были обсуждены усилия по миростроительству в регионе, деятельность по разминированию.

Отметим, что встреча состоялась на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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