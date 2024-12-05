В регионе в армяно-азербайджанском контексте достигнут значительный прогресс - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:41)

БАКУ /Trend/ - В регионе в армяно-азербайджанском контексте достигнут значительный прогресс.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, сообщает Trend.

Министр отметил, что сегодняшнее заседание Совета министров проходит в достаточно сложный период.

"Нарушение международного права, неверное толкование и выборочное выполнение международных обязательств лежит в основе снижения доверия, а также продолжающегося кризиса многосторонности. В то же время безопасность и стабильность находятся под угрозой из-за растущих транснациональных вызовов, которые не признают границ и требуют многосторонних решений.

Растущая в Европе этническая, религиозная нетерпимость и дискриминация, в частности исламофобия и антисемитизм, вызывают беспокойство. Крайне важно, чтобы государства-члены ОБСЕ выполняли международные обязательства в рамках организации.

Начиная с Хельсинкского Заключительного акта, уважение и соблюдение фундаментальных норм, принципов и обязательств, закрепленных во всех документах ОБСЕ, особенно уважение суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности их границ, должно стать фундаментом безопасности и мира, а также основой для диалога и сотрудничества.

Азербайджан остается твердым сторонником эффективной многосторонности, в которую входит и ОБСЕ, и призывает к конструктивному взаимодействию в решении вопросов, связанных с принятием бюджета в кратчайшие сроки, а также с решением дилеммы, возникшей вокруг вопроса о функциональности ОБСЕ, назначения генерального секретаря и руководителей исполнительных структур", - отметил он.

По словам главы МИД, ограниченные ресурсы организации должны быть направлены в полном соответствии с финансовыми правилами ОБСЕ, в том направлении, в котором она больше всего нуждается, на финансирование программных мероприятий, которые являются актуальными и по которым существует консенсус.

"Структуры ОБСЕ, связанные с бывшим Минским процессом, устарели и не соответствуют реалиям. Сохранение этих структур на бумаге противоречит финансовым правилам организации. Соответственно, эта ситуация должна корректироваться в рамках бюджетного процесса. Несмотря на то, что ОБСЕ стала заложником злонамеренных амбиций, в регионе в армяно-азербайджанском контексте был достигнут значительный прогресс. В результате ликвидации незаконного военного присутствия, восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана мир фактически восстановлен. Это субстантивно создало новые возможности для нормализации межгосударственных отношений.

Со времени последнего заседания Совета министров Азербайджан и Армения в результате прямого двустороннего диалога завершили делимитацию и демаркацию части своих границ. Недавно вступившее в силу Положение о совместной деятельности соответствующих пограничных комиссий обеспечит реализацию следующих этапов работы по делимитации. Также был достигнут значительный прогресс в работе над текстом проекта двустороннего соглашения. Эти достижения наглядно показывают, что прямые двусторонние переговоры - лучший и единственный доступный путь продвижения в процессе нормализации, за который Азербайджан последовательно выступает.

Несмотря на достигнутый прогресс, на пути нормализации все еще остаются нерешенные проблемы. Его завершение зависит от выполнения Арменией заявленного ею обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и устранения территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции и других законодательных актах.

Отношения мира и добрососедства не могут быть прочными и необратимыми, если в конституции Армении ставится под сомнение признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

В этот решающий момент, когда у Азербайджана и Армении есть историческая возможность перевернуть страницу конфликта и установить добрососедские отношения, все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Решимость Азербайджана в этом вопросе неизменна, и мы ждем в ответ проявления политической воли и ответственности со стороны Армении.

В то же время международное сообщество в целом, в том числе и здесь, в рамках ОБСЕ, несет ответственность за то, чтобы не наносить вреда текущему процессу, избегать провокационных действий и эскалации напряженности.

Прежде чем подвести итоги, я еще раз заявляю о готовности Азербайджана к конструктивному сотрудничеству в преодолении существующих вызовов, стоящих перед функциональностью и эффективностью в рамках ОБСЕ", - отметил он.