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Предложено передать Институт права и прав человека в управление парламента Азербайджана

Политика Материалы 6 декабря 2024 12:02 (UTC +04:00)
Предложено передать Институт права и прав человека в управление парламента Азербайджана

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Предложено передать Институт права и прав человека в увправление Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил член Европейского Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Джейхун Гараджаев за круглым столом, посвященном обсуждению проекта научно-практического комментария к закону об "Обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы" в Институте права и прав человека.

По его словам, тогда Институт будет работать более эффективно.

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