Армения должна отказаться от претензий касательно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Как сообщает в пятницу Trend, на встрече замминистра проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период, переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено, что несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному договору, в конституции, законодательных актах Армении содержатся, а также в международных организациях и судах этой страной все еще продолжают высказываться претензии касательно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, была подчеркнута важность отказа от этих претензий.

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