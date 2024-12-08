В МИД Азербайджана прокомментировали ситуацию с гражданами в Сирии

БАКУ /Trend/ - В министерство иностранных дело не поступало какой-либо информации о гражданах Азербайджана в связи с текущей ситуацией в Сирии.

Об этом сказал Trend начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"МИД не получал никакой информации о наших гражданах", - сказал он.

Отметим, что у Азербайджана нет посольства в Сирии.

Напомним, повстанцы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" 27 ноября начали атаку из частично подконтрольной провинции Идлиб на севере страны. Помимо них в наступлении участвовали и отдельные подразделения Сирийской национальной армии.

Боевики за несколько дней захватили всю провинцию Идлиб и Алеппо, второй по величине город страны.

5 декабря сирийская армия покинула Хаму. 6 декабря Сирийские демократические силы захватили город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу страны на самолете.