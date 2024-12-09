Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известием о том, что 9 декабря в провинции Ыспарта в результате крушения вертолета типа UH-1 погибли шесть военнослужащих. Мы разделяем ваше горе. Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих, разделяю страдания их близких, выражаю им глубокие соболезнования", - говорится в соболезновании.

Отметим, что два военных вертолета столкнулись во время учебно-тренировочного полета в районном центре Кечиборлу в турецкой провинции Ыспарта. В результате аварии погибли 6 военнослужащих. К месту происшествия были привлечены бригады скорой помощи и пожарные.

Одним из погибших является командующий школой авиации сухопутных войск в Ыспарте генерал-майор Иса Байдилли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!