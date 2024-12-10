Азербайджан отслеживает процессы в Сирии, проводятся консультации с Турцией - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан отслеживает происходящие в Сирии процессы, в этом контексте также проводятся консультации с братской Турцией.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Trend.

"После краха режима Башара Асада в Сирии восстановление мира и стабильности в стране и прекращение гражданского конфликта имеют крайне первостепенное значение. Азербайджанская Республика еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и выражает надежду на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Азербайджанская Республика вместе с братской Турецкой Республикой и другими партнерами-единомышленниками готова внести свой вклад в преодоление гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

"В то же время, несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, ведется работа по определению числа и местоположения граждан Азербайджана в Сирии. Азербайджанская Республика также продолжит работу по репатриации своих граждан из Сирийской Арабской Республики, которая осуществляется через территорию Турецкой Республики с 2020 года.

Азербайджанская Республика надеется, что после стабилизации ситуации в Сирии двусторонние отношения между Азербайджаном и Сирией будут восстановлены, сотрудничество будет развиваться на основе принципа взаимной дружбы и партнерства", - говорится в заявлении.

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