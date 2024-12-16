Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в состав Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение "О создании Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно новому распоряжению, после абзаца "Анар Алакбаров – помощник Президента Азербайджанской Республики" добавлен новый абзац нижеприведенного содержания:

"Халид Ахадов – помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам".

Абзацы "Эльчин Амирбеков – помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики" и "Халид Ахадов – помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики" приведены в нижеприведенной редакции:

"Фарах Алиева - заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Эльчин Амирбеков - представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям".

Слова "на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района)" заменены словами "в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах".

Слова "Фарах Алиева – заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики" заменены на "Айдын Керимов - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе".

До слов "Кямран Алиев" добавлены новые абзацы нижеприведенного содержания:

"Эльчин Юсубов - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

Вахид Гаджиев - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

Масим Мамедов - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе

Башир Гаджиев - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.

Слова "Фикрет Мамедов" заменены словами "Фарид Ахмедов", а слова "Инам Керимов" - словами "Меджнун Мамедов".

До слов "Анар Гулиев" добавлен новый абзац нижеприведенного содержания:

"Фарид Гаибов - министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики".

До слов "Вугар Сулейманов" добавлены новые абзацы нижеприведенного содержания:

"Фуад Нагиев - председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Заур Микаилов - председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Салех Мамедов - председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана".

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.