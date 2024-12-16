Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в состав Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение "О создании Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".
Как сообщает в понедельник Trend, согласно новому распоряжению, после абзаца "Анар Алакбаров – помощник Президента Азербайджанской Республики" добавлен новый абзац нижеприведенного содержания:
"Халид Ахадов – помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам".
Абзацы "Эльчин Амирбеков – помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики" и "Халид Ахадов – помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики" приведены в нижеприведенной редакции:
"Фарах Алиева - заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Эльчин Амирбеков - представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям".
Слова "на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района)" заменены словами "в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах".
Слова "Фарах Алиева – заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики" заменены на "Айдын Керимов - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе".
До слов "Кямран Алиев" добавлены новые абзацы нижеприведенного содержания:
"Эльчин Юсубов - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Вахид Гаджиев - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Масим Мамедов - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе
Башир Гаджиев - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.
Слова "Фикрет Мамедов" заменены словами "Фарид Ахмедов", а слова "Инам Керимов" - словами "Меджнун Мамедов".
До слов "Анар Гулиев" добавлен новый абзац нижеприведенного содержания:
"Фарид Гаибов - министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики".
До слов "Вугар Сулейманов" добавлены новые абзацы нижеприведенного содержания:
"Фуад Нагиев - председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Заур Микаилов - председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Салех Мамедов - председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана".
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.