Президент Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу рассказал о вопросе западных азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, в частности, рассказал об азербайджанцах, изгнанных из Армении.

Глава государства сказал, что община выходцев из Армении, которые были депортированы оттуда в конце 1980-х – начале 1990-х годов, порядка 300 тысяч азербайджанцев, обратилась официально к руководству Армении с тем, чтобы и для них были созданы такие условия для возвращения, для реинтеграции.

«То, что они были депортированы оттуда в начале 1990-х годов, не говорит о том, что у них нет прав вернуться. Мы до сих пор не получили ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторические земли», - добавил Президент Азербайджана.