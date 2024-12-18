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Президент Ильхам Алиев: Режим Макрона, по существу, превращает Францию в failed state

Политика Материалы 18 декабря 2024 12:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Режим Макрона, по существу, превращает Францию в failed state
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В центре Европы, на Корсике они (Франция – ред.) запрещают корсиканский язык, что корсиканский язык не может быть использован в общественных местах. Это куда годится? И это демократия? Это права человека?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«То есть Франция, может быть, когда-то и была великой страной, страной великих мыслителей, великих ученых, писателей. Но сейчас это не так. Сейчас режим Макрона, по существу, Францию превращает в failed state», - подчеркнул, глава государства.

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