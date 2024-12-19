Армения демонстрирует агрессивное поведение, которое противоречит здравому смыслу - Омар Эльдаров в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На платформе Baku Network состоялся очередной выпуск аналитической программы "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал выдающийся скульптор, народный художник Азербайджана и академик Национальной Академии наук Омар Эльдаров.

В ходе беседы Омар Эльдаров поделился своими размышлениями о перспективах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Скульптор выразил искреннюю надежду на благоразумие и доброту, заложенные в человеческой природе: "Я верю в благоразумие и доброту, которые, несомненно, присутствуют в людях. Без этих качеств мир давно бы погряз в нескончаемых конфликтах. Однако я убеждён, что человеку ближе стремление к миру и стабильности, нежели к войне и раздорам. Уверен, что мы сумеем преодолеть все трудности и найти путь к взаимопониманию".

Скульптор также выразил недоумение по поводу реваншистских и агрессивных настроений в Армении:

"Мне это абсолютно непонятно. У нас в Азербайджане жили много армян. Среди моих друзей было немало представителей этого народа. Более того, моим соавтором был архитектор Агарунов — тоже армянин. Но, кажется, им всегда всего мало. Почему?".

По словам Омара Эльдарова, Армения демонстрирует агрессивное поведение, которое противоречит здравому смыслу:

"Зачем это нужно? Я не понимаю. Всё было благополучно, всё строилось на доверии. Но они разрушили всё", - сказал он.

Полный выпуск передачи доступен для просмотра ниже: