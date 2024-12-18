Президент Ильхам Алиев о протестах в Грузии: Опять уши Макрона торчат

БАКУ/Trend/ - Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Азербайджанские медиа не могут финансироваться зарубежным источником даже на один процент. Не могут. А зачем? Мы же не финансируем медиа в США, правильно? А зачем им финансировать наши медиа? И так они через свои подручные ресурсы типа «Голос Америки» и «Радио Свобода» день и ночь льют грязь на наш народ, на нашу страну, наводят тень на нашу победу [в войне] с Арменией. Поэтому мне кажется, что определенное время было упущено в Грузии упорядочения этого, а когда это было сделано, уже, как говорится, поезд немножко ушел. Но хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. Ну и опять, вот видите, опять уши Макрона торчат. Вот не сидится человеку в своей стране. Ему обязательно надо и в Грузию залезть. И что мы видели на этой церемонии в Соборе Парижской Богоматери. Папа Франциск церемонию проигнорировал, он не простил Макрону этого позора Олимпийского, конечно. И правильно сделал. Он поехал на Корсику. Как бы чтобы побольнее где-то так ущипнуть за одно место.

Так что возвращаясь к вопросу по Грузии, он намного более шире, чем кажется. И думаю, поэтому и те, кого обычно вперед пускают для того, чтобы они, я имею в виду страны, артикулировали санкции и так далее, все поэтому. Потому что, если можно так сказать по аналогии, это битва за Кавказ. Армения понятно, куда она идет. Она по существу из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, проверенным, единственной причиной, по которой они не выходят де-юре, потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут. Азербайджан – самостоятельный игрок и достаточно квалифицированный, умеющий за себя постоять. Поэтому Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ. Каким он будет? Он будет традиционным, основанным на наших кавказских ценностях?

Кстати, про Борреля сказали, я обделил его вниманием. Хочу напоследок ему еще послать пару сигналов. Хотя я говорил об этом во время одного из моих выступлений на СОР, цитировал даже я Борреля, что он же сказал, что Европа – это цветущий сад, а все остальное джунгли. А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше. Но вообще, что касается Борреля, я думаю, что если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время», - сказал глава государства.