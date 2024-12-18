Президент Ильхам Алиев: Если бы Боррель жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко

БАКУ/Trend/ - Если бы Боррель жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, отвечая на вопрос о нападках Борреля на Азербайджан.

«Кстати, про Борреля сказали, я обделил его вниманием. Хочу напоследок ему еще послать пару сигналов. Хотя я говорил об этом во время одного из моих выступлений на СОР, цитировал даже я Борреля, что он же сказал, что Европа – это цветущий сад, а все остальное джунгли. А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше. Но вообще, что касается Борреля, я думаю, что если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время»,- сказал глава государства.