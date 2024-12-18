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Названо число избирателей в Азербайджане

Политика Материалы 18 декабря 2024 16:31 (UTC +04:00)
Названо число избирателей в Азербайджане

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время число избирателей в Азербайджане составляет 5 миллионов 876 тысяч 428 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, уже определены текст, форма, количество и порядок составления уведомлений по информированию избирателей о месте и времени голосования в связи с муниципальными выборами.

Гасымов отметил, что уведомления будут распространены среди избирателей по 118 избирательным округам.

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