Обсуждены парламентские отношения между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турецкую Республику спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась со спикером Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, сначала состоялась встреча между руководителями парламентов. Был проведен обмен мнениями о высоком уровне связей между двумя братскими странами и парламентами. Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Тепло приветствуя делегацию парламента Азербайджана, Нуман Куртулмуш вновь поздравил Сахибу Гафарову с её переизбранием спикером Милли Меджлиса.

Он подчеркнул, что отношения между двумя братскими странами находятся на высоком уровне и отметил, что с принятием Шушинской декларации наши связи вступили в новую фазу.

Выразив спикеру ВНСТ благодарность за приглашение прибыть с официальным визитом и за оказанное гостеприимство, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что рада находиться в братской стране. Напомнив, что 1-го сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы, спикер подчеркнула их главную особенность – впервые парламентские выборы проводились на всей суверенной территории Азербайджана. После избрания вновь спикером Милли Меджлиса первым поздравил её с этим спикер ВНСТ. Сахиба Гафарова отметила удовлетворение тем, что, согласно установившейся традиции, её первым официальным визитом после избрания стала поездка в братскую Турцию.

Она подчеркнула, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на общих истории, языке и религии, как и на национальных и духовных ценностях, представляют для нас наивысшую ценность – бессмертные слова общенационального лидера Гейдара Алиева «Один народ – два государства» подтверждаются ярчайшим образом. Как сказал Президент Ильхам Алиев, в мире нет других стран, столь же близких друг другу, как Азербайджан и Турция.

В ходе беседы подчёркивалось, что самой важной особенностью взаимоотношений двух братских стран является то, что их народы рядом друг с другом и в радости, и в скорби. Шушинская декларация же является официальным выражением и печатью этого союза. Особо отмечался исключительный вклад глав наших государств в достижение текущего уровня взаимоотношений стран. Личная дружба и братство, политическая воля и решимость глав двух государств обеспечили нынешний высокий уровень двусторонних уз стран.

В ходе встречи был высоко оценён вклад парламентов в дальнейшее развитие братских отношений между нашими странами. Собеседники подчеркнули, что сотрудничество законодательных ассамблей способствует ещё большему сближению братских народов, а также передаче разделяемых ценностей будущим поколениям, в то же самое время соответствуя духу союзничества двух стран. Наши парламенты сотрудничают как на двусторонней основе, так и в трёхстороннем формате, осуществляют совместную деятельность в международных парламентских организациях.

Затем рассматривались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества наших парламентов, групп дружбы и парламентских комитетов. После встречи была проведена церемония приветствия спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в пленарном зале Великого Национального Собрания Турции. Далее парламентская делегация Азербайджана побывала на участках ВНСТ, пострадавших во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

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