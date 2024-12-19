Али Асадов поздравил нового премьер-министра Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил Адыльбеку Касымалиеву поздравительное письмо по случаю его назначения на должность председателя Кабинета министров Кыргызской Республики.
Об этом в четверг Trend сообщили в Кабмине Азербайджана.
"В письме отмечено удовлетворение нынешним уровнем традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, построенных на общих исторических корнях и духовных ценностях.
Выражена уверенность в том, что азербайджано-кыргызское стратегическое партнерство будет эффективно развиваться по восходящей линии, обогащаться новым содержанием и совместными проектами.
В то же время была подчеркнута готовность к активному сотрудничеству для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах во имя благополучия братских народов двух стран", - говорится в сообщении Кабмина.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!