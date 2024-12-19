Необоснованные претензии США к Азербайджану являются наглядным примером двойных стандартов - МИД

БАКУ /Trend/ - Необоснованные претензии США к Азербайджану являются наглядным примером двойных стандартов.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию посольства США в Азербайджане в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Давайте не будем забывать, что настоящая "низость" - это представление лжи как "правды" институтами Соединённых Штатов, которые преподносятся как "известные, честные и беспристрастные", а также использование прав человека в качестве оправдания в чисто геополитических целях.

Необоснованные претензии к Азербайджану со стороны США, которые позиционируют себя защитниками прав человека на международном уровне, при этом игнорируя многие права человека, являются наглядным примером двойных стандартов. Критика может быть столь же эффективной, как и давление, когда намерение критика чистое, а его мораль высока. Извлечение уроков из ошибок прошлого является ключевым условием для будущих успешных шагов", - отметил он.

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