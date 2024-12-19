Община Западного Азербайджана осудила клеветническое заявление посольства США

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает полное клеветы заявление посольства США в Азербайджане, которое вмешивается во внутренние дела страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Хотим обратить внимание посольства США, пытающегося "объяснить" клеветническую кампанию против Азербайджана "наличием проблем в сфере свободы слова" в нашей стране, что подлинной причиной этого давления является восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что нынешняя администрация США утратила право говорить о правах человека, проводя политику дискриминации азербайджанцев по этническому и религиозному признакам, избирательно подходя к вопросу территориальной целостности и суверенитета стран, а также поддерживая политику Армении по депортации, этнической чистке, агрессии и оккупации.

"Мы как Община Западного Азербайджана постоянно ощущаем этот несправедливый подход и дискриминацию. Кроме того, агрессивная риторика посольства США в ответ не только на малейшую критику, но и на простой вопрос, свидетельствует об их безразличии к «свободе слова» и «многообразию мнений», о которых они неуместно и с пафосом говорят.

Мы требуем, чтобы нынешняя администрация США прекратила вмешиваться во внутренние дела нашей страны, положила конец дискриминации нашего народа и злоупотреблению в политических целях правами человека", - отмечается в заявлении.

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