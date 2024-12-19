Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ - Али Асадов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:58)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не пожалеет усилий для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире.

"После падения режима Асада в Сирии крайне важно восстановить мир и стабильность в стране и положить конец гражданскому конфликту.

Азербайджан еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии.

Мы надеемся, что все вопросы будут решены в соответствии с волей сирийского народа и посредством политического диалога внутри страны.

Мы продолжаем поддерживать тесные связи с братской Турцией для предпринятия практических шагов для поддержки в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!