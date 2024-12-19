Турция поздравила Азербайджан с избранием членом D-8

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом в рамках XI Саммита D-8 в Каире.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что в ходе встречи министр иностранных дел Турции передал поздравления по случаю избрания Азербайджана членом D-8.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из отношений братства и стратегического союзничества между двумя странами, текущая ситуация в Сирии и возможные направления сотрудничества между двумя странами, а также планы по оказанию гуманитарной помощи в Сирии.

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