Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к Азербайджану - Община

БАКУ /Trend/ - Принятой сегодня резолюцией Европейский парламент еще раз продемонстрировал свою неиссякаемую ненависть к Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также говорится: «Это тот самый Европарламент, который в 1988 году, когда мы, западные азербайджанцы, были депортированы Арменией с земель наших предков, не только не осудил это, но призвал к присоединению бывшей «Нагорно-Карабахской автономной области» к Армении.

Выражая в сегодняшней резолюции симпатию военным преступникам, убийцам Ходжалы, Гарадаглы, Агдабана, Европарламент показал, что его сущность не изменилась, хоть и изменились времена».