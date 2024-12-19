Утвержден "Грантовый договор между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества" - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Грантового договора между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества".

Как сообщает в четверг Trend, после вступления в силу подписанного 29 июня 2024 года в Брюсселе Грантового договора, упомянутого в настоящем указе, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить во Всемирную таможенную организацию уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Грантового договора.

Отметим, что 29 июня этого года в Брюсселе, Королевство Бельгия, между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией был подписан "Грантовый договор о Фонде таможенного сотрудничества".

Документ подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров и генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Ян Сондерс.

Азербайджанский фонд таможенного сотрудничества, учрежденный для Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), создан для поддержки проектов, которые будут реализовываться в этом направлении, и внесет свой вклад в развитие сотрудничества со странами Среднего коридора.