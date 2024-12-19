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Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)

Политика Материалы 19 декабря 2024 22:49 (UTC +04:00)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Фото: Кабинет министров Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, находящаяся с рабочим визитом в Египте, посетила Парк азербайджано-египетской дружбы в городе Эль-Канатир-эль-Хейрия провинции Кальюбия.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана

Али Асадов возложил венок к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в парке.

Также память великого лидера почтили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.

Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Египте (ФОТО)
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