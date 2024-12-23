Стали известны основы формирования имущества и финансовой деятельности Азербайджанского фонда развития бизнеса

БАКУ /Trend/ - Стали известны объем уставного фонда, основы формирования имущества и финансовой деятельности Азербайджанского фонда развития бизнеса.

Как сообщает Trend, это отражено в Уставе Фонда, который сегодня утвердил Президент Ильхам Алиев.

Так, сумма уставного фонда составляет 1.180.929.648, 0 (один миллиард сто восемьдесят миллионов девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот сорок восемь) манатов.

Имущество Фонда формируется из уставного фонда, имущества, предоставленного учредителем, а также средств, выделяемых из государственного бюджета, доходов от его деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.

Фонд использует свое имущество только в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом. В отношении государственного имущества, находящегося на балансе фонда, Фонд осуществляет свои полномочия в порядке, установленном указом Президента Азербайджанской Республики от 6 июня 2007 года № 586 "О совершенствовании охраны и эффективного использования государственного имущества".

Фонд после уплаты предусмотренных законом налогов и иных обязательных платежей вправе самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от деятельности Фонда, его управлений, филиалов и представительств, хозяйственных обществ, а также иных подведомственных ему учреждений; Фонд, помимо средств, размещенных по направлениям деятельности, вправе направлять оставшиеся на его счетах свободные средства на депозит, в другие финансовые активы и приобретение ценных бумаг.

Прибыль Фонда может быть перечислена в государственный бюджет на цели, не предусмотренные настоящим Уставом, только по решению министерства.

Цены на продукцию Фонда (товары, работы, услуги) не относятся к регулируемым ценам.