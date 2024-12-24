Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Эрсин Татар позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 24 декабря 2024 14:03 (UTC +04:00)
Эрсин Татар позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Эрсин Татар поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи, проведенные главой нашего государства с Эрсином Татаром в Баку и в рамках других международных мероприятий, подчеркнута важность участия Эрсина Татара в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в этом году в Шуше, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости