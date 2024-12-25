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По поручению Президента Ильхама Алиева создана государственная комиссия по расследованию причин крушения самолета

Политика Материалы 25 декабря 2024 12:59 (UTC +04:00)
По поручению Президента Ильхама Алиева создана государственная комиссия по расследованию причин крушения самолета
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин крушения самолета создана государственная комиссия в следующем составе.

Председатель – Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов

Члены комиссии:

Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Самир Рзаев – президент Закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии»

Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Кямран Алиев - генеральный прокурор Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Сахиль Бабаев – министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Ариф Мамедов – директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

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