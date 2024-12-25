По поручению Президента Ильхама Алиева создана государственная комиссия по расследованию причин крушения самолета

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин крушения самолета создана государственная комиссия в следующем составе.
Председатель – Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов
Члены комиссии:
Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Самир Рзаев – президент Закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии»
Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Кямран Алиев - генеральный прокурор Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Сахиль Бабаев – министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Ариф Мамедов – директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.