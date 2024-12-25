Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL - Генпрокуратура (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:21 )

БАКУ /Trend/ - В связи с фактом крушения в Актау самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса. Проведение предварительного расследования по уголовному делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Об этом Trend сообщили в Генпрокуратуре.

Члены созданной в Генеральной прокуратуре следственной группы по расследованию уголовного дела во главе с заместителем генерального прокурора Эльмаром Джамаловым были командированы в Республику Казахстан. Также Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики было направлено ходатайство о международной правовой помощи Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с целью проведения соответствующего расследования по делу и выполнения других необходимых процессуальных действий.

Проводятся совместные мероприятия с соответствующими государственными органами по расследованию причин крушения и принятию неотложных мер.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!