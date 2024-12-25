Эрдоган выразил соболезнования Азербайджану (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня утром мы узнали о крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. Это известие глубоко опечалило нас.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Великом национальном собрании Турции, сообщает Trend.

"Мы выражаем соболезнования обеим братским странам от имени нашего народа", - сказал Р.T.Эрдоган.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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