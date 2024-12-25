ОТГ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой под Актау

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) глубоко опечалена новостью о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, недалеко от города Актау (Казахстан).

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице ОТГ в социальной сети X.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим в авиакатастрофе. Все наши мысли и молитвы с нашими братьями и сестрами, пострадавшими в этом трагическом инциденте. Мы выражаем соболезнования народам всех пострадавших государств", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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