БАКУ /Trend/ - Мировые лидеры выразили соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает Trend, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Сербии Александар Вучич, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов, официальные лица ряда государств и правительств, представители международных организаций в публикациях, которыми они поделились в своих аккаунтах в социальных сетях, выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

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