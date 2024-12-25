Директор Республиканской психиатрической больницы о работе группы психологической поддержки семей жертв авиакатастрофы в Актау

БАКУ /Trend/ – В Азербайджане создана группа психологической поддержки семей жертв крушения недалеко от города Актау пассажирского самолета ЗАО Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщил в среду Trend генеральный директор Республиканской психиатрической больницы Орхан Джафаров, в город Актау направлены представители министерства здравоохранения Азербайджана, ряд специалистов, включая психиатров, которые оказывают психологическую помощь на месте.

"Прежде всего, выражаем глубокие соболезнования близким погибших в авиакатастрофе и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В настоящее время в Актау работают представители министерства здравоохранения, специалисты и наши психиатры, оказывающие психологическую поддержку. Также в аэропорту действуют группы, состоящие из психиатров и психологов, которые помогают родственникам жертв и проводят мероприятия для их моральной поддержки", – отметил он.

По словам Джафарова, в Международном аэропорту Гейдар Алиев был оперативно составлен график работы специалистов.

"На данный момент в аэропорту дежурят врачи-психиатры и психологи, готовые оказать всю необходимую помощь. При необходимости родственники погибших получат рекомендации и поддержку. Пока мы встретили нескольких близких родственников погибших, но обращений к врачам от них еще не поступало", – добавил он.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.